Депутаты земсобрания Большесосновского района сорвали заседание

Пленарное заседание земского собрания Большесосновского района перенесено из-за отсутствия кворума. Это произошло после предложения главы района Вячеслава Буркова принять отчеты администрации, необходимые для внесения изменений в муниципальный бюджет. Господин Бурков также предложил парламентариям согласовать его отпуск и отменить решение о назначении врио главы района депутата Владимира Трескова. После этого шесть из двенадцати присутствовавших депутатов покинули заседание, сославшись на плохое самочувствие. Депутаты настаивали также на проведении заседания в закрытом режиме.

Ранее депутаты земсобрания Большесосновского района дважды отправляли Вячеслава Буркова в отставку и назначали врио главы Владимира Трескова. Однако суд признал эти решения незаконными, и господин Бурков вернулся на работу.