Более 40% посещений онлайн-магазинов в Екатеринбурге происходит с мобильных устройств

Около 44% всех посещений онлайн-магазинов к сентябрю 2019 года в Екатеринбурге происходит с мобильных устройств, подсчитали аналитики группы компаний «Яндекс.Маркета». В прошлом году этот показатель составлял 28%. «Мобайл играет важную роль именно в процессе выбора. В течение года этот показатель перевалит за 50%, и мобильная платформа станет ключевой для любого бизнеса и коммерции в частности»,— уверен руководитель службы аналитики группы Владислав Исмагилов.

При этом оформляли покупки со смартфона 32% екатеринбуржцев, что также превосходит среднюю долю по стране — 22%. В прошлом году этот показатель составлял 16%. Причин, по словам господина Исмагилова, несколько. «Во-первых, практически не осталось магазинов, которые не адаптированы под мобильные устройства. Второе — диагонали телефонов уже достигли таких масштабов, что там удобно изучать любой контент, включая товары. Поэтому все процессы покупки, оформление заказа, выбор точки доставки и формата уже вполне комфортны на мобильных платформах»,— пояснил он.

Кроме того, 20% покупателей из Екатеринбурга заказывали товары через социальные сети — на 3% меньше, чем в среднем по России. Самой популярной стала соцсеть «ВКонтакте», покупки там совершали 62%. На втором месте Instagram.

В целом обороты онлайн-торговли за год выросли на 50%, количество посещений онлайн-магазинов выросло на 24%. В «Яндекс.Маркете» основным мотивом покупать онлайн называют выгоду в цене и возможность сравнить цены различных ритейлеров.

Анна Лапина