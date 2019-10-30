В Ставрополе построят культурный центр с музейным комплексом и концертными залами

Проект культурно-образовательного и музейного комплекса в Ставрополе, включающего в себя концертные и театральный залы, перешел на финальный этап рассмотрения, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

В городе планируют возвести пятиэтажный культурный центр площадью 56 кв. м. Его строительство займет три года.

«По своим масштабам это грандиозный проект, как в строительном плане, так и по своему предназначению. Свой дом здесь найдут и балетные школы, и хореографические коллективы, и представители национальных диаспор. Жители и гости края смогут посмотреть здесь театральные постановки, послушать концерт, посетить музей и даже зарегистрировать брак», — передает пресс-служба слова министра строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого.

Центр будет представлять собой несколько разноэтажных объектов и включит в себя открытые внутренние дворы прямоугольных и овальных форм. В цокольном этаже разместят кассовый зал, вестибюль театрального зала, помещения охраны и службы безопасности, гардеробы, вспомогательные помещения концертного и театрального залов, трюм сцены, оркестровую яму, вспомогательные помещения центра национальных культур, аванзал, два зала регистрации браков и вспомогательные помещения дворца бракосочетания, детские игровые комнаты, зал буфета и помещения типографии.

На первом этаже запланирован концертный зал на 2,5 тысячи мест, малый театральный зал на 600 мест, костюмерные, выставочные залы и вспомогательные помещения центра национальных культур.

На третьем этаже будет расположено фойе, бельэтаж малого театрального зала, артистические уборные, помещения для занятий детского хора, залы для индивидуальных занятий балетом, два больших и один малый хореографические репетиционные залы, помещения центра национальных культур – выставочные залы, фондохранилища, реставрационные мастерские и музей.

На четвертом этаже будут помещения для занятий с детьми, зал и помещение для занятий детского хора, кабинеты для музыкальных занятий, зал для репетиций оркестра, читальный зал, книгохранилище. На пятом этаже будет фойе, административные, вспомогательные и технические помещения концертного зала.

Дарья Голякова