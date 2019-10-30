На трассе Джубга – Сочи перекрыли часть моста через реку Агура

На федеральной дороге А-147 Джубга – граница с Абхазией на территории Сочи в связи с ремонтом перекрыли левую часть моста через реку Агура. Движение по двум левым полосам закрыто в 6:00 среды, 30 октября, сообщили в Упрдор «Черноморье».

В компании уточнили, что сохраняется двухстороннее движение (по одной полосе в каждую сторону) в оба направления: в центр Сочи и в Адлерский район. На мосту будет произведен ремонт опор и балок пролетного строения, дорожники заменят асфальт, гидроизоляцию, парапетные блоки, переходные плиты и резино-опорные части подферменных площадок, а также произведут устройство протовосейсмических упоров.

Кроме того, на мосту покрасят пролетные строения и опоры, а также переустроят опоры освещения, барьерного и перильного ограждений.

Все работы будут производиться с сохранением движения в оба направления по одной из частей моста. Полностью завершить ремонт планируется в IV квартале 2020 года. Генеральной подрядной организацией выступает ООО «Авторемстрой-Юг».

Василий Хитрых