Россия установила загоризонтные радиолокаторы на Дальнем Востоке и на Балтике

На Дальнем Востоке и на Балтике развернули загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух», рассказал гендиректор «НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи"» Кирилл Макаров «РИА Новости». Ранее сообщалось, что такая установка появилась на Каспии.

«Мы создаем станции поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов. Это станции типа "Подсолнух". Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях: на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике»,— сказал господин Макаров.

Характеристики «Подсолнуха», находящегося на вооружении России, засекречены. Экспортный «Подсолнух-Э» предназначен для освещения воздушной и надводной обстановки. Он контролирует территорию в пределах 200 миль прибрежной экономической зоны.

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