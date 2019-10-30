Средний размер выданных потребкредитов на Кубани составил 160,1 тысячи рублей

В третьем квартале 2019 года средний размер выданных в Краснодарском крае кредитов на покупку потребительских товаров составил 160,1 тыс. руб. Рост по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года составил 1,2% (было – 158,2 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России средний размер выданных потребительских кредитов составил в третьем квартале этого года 182,1 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 4,9% (был – 173,7 тыс. руб.).

Краснодарский край в списке регионов с наибольшим средним размером выданных потребкредитов занимает 16-е место. В тройке лидеров традиционно Москва (416,2 тыс. руб., -2,9%), Санкт-Петербург (310,8 тыс. руб., +9,2%) и Московская область (299,3 тыс. руб., +1,2%).

Дмитрий Михеенко