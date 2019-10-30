Количество погибших при наводнении в Иркутской области выросло до 26 человек

Погибшими в результате наводнения в Иркутской области нынешним летом считаются 26 человек, пропавшими без вести — 4. Об этом сегодня на пресс-конференции в Иркутске сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере областной прокуратуры Анна Минеева.

Ранее сообщалось о 25 погибших и 5 пропавших без вести. По словам Анны Минеевой, цифры обновились, так как один человек, мужчина, числившийся пропавшим, был найден мертвым.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее более 100 населенных пунктов. Вода полностью разрушила около 4 тыс. жилых домов. Имущества частично или полностью лишились более 42 тыс. человек. В конце июля прошла вторая волна паводка, повторно затопившая 20 населенных пунктов.

О том, как природа и люди вместе сделали иркутское наводнение катастрофическим, читайте в публикации “Ъ” «Идеальное наводнение».

Екатерина Еременко, Иркутск