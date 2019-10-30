Кто создает городскую среду?

Седьмая номинация премии «Человек года-2019» – «Городская среда».



Представленные на голосование проекты либо связаны с сохранением исторического наследия, либо – с созданием концептуально-новых урбанистических пространств. И те, и другие формируют атмосферу и «лицо» современного города.

В список претендентов на победу включены: краевед, руководитель движения «АрхиСтраж» Юрий Латышев, идеолог проекта «Белый рынок» Максим Кутепов, директор компании «0250» Денис Пухов, директор компании «Элефант» Михаил Смирнов, девелопер, инвестор Карманного парка «Карт Бланш» Дмитрий Седельников.

Коротко о номинантах:

Максим Кутепов, идеолог проекта «Белый рынок»

«Белый рынок» — это формат, где под одной крышей продаются фермерские продукты и есть широкий выбор уникальных ресторанных концепций. Центр пространства — корнеры: гастробары, рестораны и кафе, представляющие разные направления современной ресторанной индустрии.

Рядом с площадкой продолжается благоустройство пространства, которое уже называют конкурентом Кировке.

Юрий Латышев, краевед, руководитель движения «АрхиСтраж»

Является активным участником различных интернет-проектов по изучению, популяризации и сохранению культурного наследия Челябинска, проводит ежемесячные исторические прогулки по городу.

С 2013 по 2017 годы подготовил описания более 840 объектов культурного наследия Челябинска совместно с Государственным научно-производственным центром по охране культурного наследия Челябинской области.

Денис Пухов, директор компании «0250»

Миссия компании, созданной два года назад, — создать комфортную, красивую и безопасную среду в городах через архитектурные элементы нового поколения. В компании стремятся, чтобы изделия служили десятилетиями: добиваются максимальной защиты от влаги, проводят тесты на прочность, разрабатывают авторские скрепляющие материалы. Дизайнеры выбирают спокойные натуральные оттенки без красителей, лаконичные универсальные формы, чтобы архитектурные объекты создавали уют в любом пространстве.

Михаил Смирнов, директор компании «Элефант»

В 2019 г. компания представила ряд знаковых работ: комплексные проекты городской набережной (совместно со Cтудией архитектурного проектирования Сергея Шумакова) и паркового комплекса «Плодушка» в Ленинском районе Челябинска. Оба проекта базируются на бережном отношении к сложившимся ландшафтно-архитектурным решениям, акценте на познавательно-краеведческой функции и сознательном уходе от шаблонных сиюминутных решений. В сотрудничестве с муниципалитетом «Элефант» провел реконструкцию Сквера 20-летия Победы в Челябинске.

Дмитрий Седельников – девелопер, инвестор Карманного парка «Карт Бланш»

Под руководством и по заказу Дмитрия Седельникова был разработан проект инновационного бизнес-здания «Карт Бланш» с садами на крыше. В сентябре 2018 г. на собственные средства обустроил пустырь и создал на его месте Карманный парк «Карт Бланш».

Пересчитал пустыри Челябинска и создал законодательную инициативу, когда предприниматели получают уменьшение налоговой нагрузки, облагораживая пустыри за свой счет. Призвал предпринимателей к социальной ответственности. В случае, если предприниматели, имеющие в управлении участки городской земли, где на данный момент находится пустырь, благоустраивают ее, создавая открытые общественные территории, администрация г. Челябинска компенсирует их расходы, уменьшая платежи за землю на несколько лет.

Премия «Человек года» является ежегодной региональной премией, победителей в которой определяют представители бизнес-сообщества города. Редакция «Делового квартала» составляет список экспертов, которые будут участвовать в определении победителей. В 2019 году в список вошло более 200 человек – это участники экспертного совета, все номинанты и представители бизнеса, власти и общественных объединений. Каждый из них получает ссылку на онлайн-опрос, уникальный логин и пароль в личном кабинете, авторизуется, оставляя личные данные, что позволяет идентифицировать каждого респондента, и избежать неправомерного участия в исследовании сторонних лиц. Каждый из участников голосования может выбрать номинации, в которых он компетентен, и поставить оценки кандидатам по десятибалльной шкале.

Узнать больше о премии можно по ссылке

https://chel.dk.ru/chelovek_goda/2019