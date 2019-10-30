В Курганской области 10 тысяч частных домов оснастят пожарными извещателями

Правительство Курганской области готовит распоряжение о выделении дополнительного финансирования из резервного фонда на оснащение 10 тыс. частных домов автономными пожарными извещателями. Это делается, чтобы предотвратить ситуацию с многочисленными летальными исходами на пожарах, которая сложилась прошлой зимой.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, технику установят в домах с печным отоплением, где живут многодетные малоимущие семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды. В январе на установку пожарных извещателей уже было выделено 2 млн руб., устройствами оснащены 7,5 тыс. жилых домов. Мера позволила спасти жизни четырех человек, в том числе двоих детей в Целинном и Юргамышском районах.

В конце января в Юргамышском районе Курганской области за трое суток произошли два пожара, которые унесли жизни семерых человек, в том числе шестерых детей. После этого врио губернатора Вадим Шумков распорядился ежедневно проводить подворовые обходы и изымать детей из семей, которые не могут обеспечить в домах противопожарную безопасность. В начале февраля глава Юргамышского района Игорь Касатов написал заявление об отставке по собственному желанию.