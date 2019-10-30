В Петербурге за 55 млн рублей выставили на продажу последнюю частную квартиру Пушкина

В Петербурге выставлена на продажу квартира, где в 1830-е со своей семьей проживал поэт Александр Пушкин. Объект, находящийся в частной собственности, расположен в доме 32 по набережной Кутузова. Трехкомнатная квартира площадью около 100 кв. м продается за 55 млн рублей, сообщает АБН.

Ранее “Ъ-СПб” писал о продаже квартиры в доме 23 по Кронверкскому проспекту, в которой в начале прошлого века жил писатель Максим Горький. Стоимость исторического жилого объекта общей площадью 52 кв. м была оценена в 11,5 млн руб.