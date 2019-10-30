В Пятигорске осудили двоих мошенников, получивших 3,6 млн рублей за обещание устроить на службу в ФСБ

Пятигорский городской суд вынес обвинительный приговор Владимиру и Игорю Каньшиным, обвиняемым в мошенничестве (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд установил, что Каньшины с апреля 2016-го по август 2018 года получили от своего знакомого более 3 млн руб., обещая помочь с трудоустройством в ФСБ. Обязательства мужчины не исполнили, но распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению не успели, так как их задержали сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю. Аналогичным образом подсудимые обманули женщину, пообещав трудоустроить ее сына в пограничное подразделение ФСБ России за 680 тыс. руб. Получив деньги, они их потратили и не стали исполнять обязательств.

Суд приговорил Игоря Каньшина к пяти годам и восьми месяцам, а Владимира Каньшина — к пяти годам колонии общего режима.

Дарья Голякова