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В Удмуртии переназначили председателя комитета по делам ЗАГСа

Глава Удмуртии Александр Бречалов переназначил председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния при правительстве республики Людмилу Попову. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства региона.

Предыдущий срок полномочий госпожи Поповой истек 29 октября 2019 года. Новый указ о переназначении председателя комитета по делам ЗАГСа подписали в тот же день. Так, Людмила Попова будет исполнять свои обязанности с 30 октября 2019 года по 29 октября 2024 года.

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