Сайты муниципалитетов Кубани уличили в неполной публикации информации

Активисты Краснодарского ОНФ проверили сайты муниципальных образований региона и наши массу несоответствий требований действующему законодательству в части неполной публикации обязательной информации и недоступности интернет-страниц для слабовидящих граждан.

Так, как сообщили в штабе, на сайтах Выселковского, Крыловского, Мостовского и Славянского районов нет особых отличий в версиях страниц для слабовидящих от обычной версии сайтов. В версиях для слабовидящих граждан на сайте Павловского района невозможно прочитать название района и контакты, на сайте Кущевского района не отображается структура администрации.

Кроме того сайты Сочи, Северского, Туапсинского, Успенского и Усть-Лабинского районов вместо сведений о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг, содержат сообщения об ошибке. Мостовской район опубликовывал последний раз отчет по мониторингу в 2016 году.

При выборе вкладки «законопроекты» на сайте Туапсинского района всплывает надпись о ненайденной странице. На сайте Новороссийска в разделе «планы работы администрации» в октябре содержатся планы только на июнь 2019 года. На сайте Белоглинского района много разделов находятся на публикации или содержат не актуальную информацию. Практически все муниципалитеты публикуют информацию о результатах публичных слушаний, но многие сайты не содержат сведения об их проведении. На сайте мэрии Краснодара в разделе о международных связях есть только название вкладки и ошибка на странице.

ОНФ намерен обратиться в адрес муниципалитетов для предоставления им возможности самостоятельного устранения недочетов.

Василий Хитрых