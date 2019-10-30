Невьянские священники через суд решили вопрос со старой канализацией

Как стало известно “Ъ-Урал”, прокурор Невьянска через суд обязал мэрию города взять на баланс старую канализацию, которой пользуется местный Спасо-Преображенский собор (второй кафедральный собор Нижнетагильской епархии РПЦ, который имеет статус памятника архитектуры регионального значения).

Как отмечается в материалах дела, поводом для судебного иска стало письмо от настоятеля прихода во имя Преображения Господня в городскую прокуратуру. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что возле храма, который был построен еще 1826 году, проходит старая канализационная система, протяженностью 250 м. В последнее время она обветшала и стоки ее уходят в землю. При этом, ни на чьем балансе данный участок старого коллектора не числится, поэтому и ремонтировать его никто не собирается.

Прокуроры посчитали, что канализацией должны заняться городские власти и поставить их себе на баланс. Мэрия Невьянска делать это отказалась — по ее мнению, канализация находится на землях РФ и муниципалитет к ним отношения не имеет.

Невьянский горсуд удовлетворил требования прокуратуры, признав, что мэрия должна взять себе бесхозный коллектор, так как «непринятие мер по надлежащему содержанию канализационной системы может повлечь реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан». Сейчас это решение в Свердловском облсуде оспаривают юристы мэрии Невьянска.

Игорь Лесовских