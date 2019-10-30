Гарнизонный дом офицеров в Энгельсе просят включить в реестр памятников

Правление Саратовского регионального отделения «Союза архитекторов России» просит включить здание Гарнизонного дома офицеров, расположенного в Летном городке Энгельса, в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Это следует из обращения группы архитекторов в адрес начальника управления по охране объектов культурного наследия Владимира Мухина.

В нем говорится, что архитекторы усматривают признаки объекта культурного наследия в здании по адресу: 1-й Летный городок, 15Б архитектора Иосифа Каракиса. Включение объекта в соответствующий реестр поможет его сохранению, считает инициативная группа.

Обращение было направлено в адрес господина Мухина 29 октября.

Напомним, в Саратове большой резонанс получила ситуация с намерением областной власти и представителей Энгельсского района снести Гарнизонный дом офицеров, а на его месте построить «точную копию».

Марина Ковалева