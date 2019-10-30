СМЗ незначительно увеличил чистую прибыль по итогам девяти месяцев 2019 года

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) опубликовало отчет о финансовых результатах за девять месяцев 2019 года. Согласно документу, размещенному на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», выручка общества указана в размере 6,1 млрд руб., против 5,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль общества составила 338,3 млн руб., против 333,7 млн руб. годом ранее.

СМЗ — единственный в РФ производитель редкоземельных металлов, а также крупный производитель ниобия и магния. Выручка в 2018 году — 7,8 млрд руб., чистая прибыль — 238 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, бывший гендиректор «Сильвинита» Петр Кондрашев может лишиться контроля над СМЗ. ФАС России оспаривает ряд сделок с акциями СМЗ и долями входящего в его группу ООО «Ловозерский ГОК», совершенных в 2014 году. Участниками предприятий тогда стали четыре кипрские компании. Считается, что основной пакет в обоих обществах консолидировал бывший гендиректор «Сильвинита» Петр Кондрашев. По версии антимонопольного органа, в результате контроль над стратегическими предприятиями без согласования с правительством получили иностранные инвесторы.