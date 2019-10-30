Жителя Курганской области отправили в колонию за гибель женщины и троих детей на пожаре

В Юргамышском районе вынесли приговор 39-летнему местному жителю. Его признали виновным в смерти женщины и троих детей во время пожара в январе этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Пожар в частном доме произошел в селе Горохово Юргамышского района 29 января. На месте были обнаружены тела женщины и трех маленьких детей – 2013, 2014 и 2017 годов рождения. Мужчине, который также проживал в этом доме, удалось спастись. Позже ему было предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ.

Подсудимый признал вину, по его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.

В январе 2019 года в Юргамышском районе за три дня произошло два пожара, в котором погибли семь человек, шестеро из них – дети. Глава Юргамышского района Игорь Касатов после этого написал заявление об отставке по собственному желанию.