Госсовет Удмуртии предложил лишать арендаторов-должников права выкупа участков

Депутаты госсовета Удмуртии предложили лишать арендаторов-должников права выкупа земельных участков до погашения задолженности по арендным платежам. Так, парламент региона выйдет с инициативой в Госдуму РФ о внесении изменений в статьи 39.16 и 39.17 Земельного кодекса России, сообщает пресс-служба госсовета республики. Соответствующий законопроект подготовлен на основе обращения совета депутатов Завьяловского района.

«Целью разработки документа является необходимость устранения законодательного пробела в Земельном кодексе, который позволяет недобросовестным арендаторам, имеющим недвижимое имущество на арендуемом у муниципалитета земельном участке, использовать исключительное право на приобретение земли при наличии задолженности по договору аренды. Законопроектом предлагается включить в земельное законодательство условие отсутствия задолженности по арендной плате, неустойкам на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества»,— говорится в сообщении парламента Удмуртии.