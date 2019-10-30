Худрук Краснодарского театра кукол Константин Мохов ушел со своего поста

Генеральный директор и художественный руководитель Краснодарского краевого театра кукол, заслуженный деятель искусств Кубани Константин Мохов написал заявление об увольнении по собственному желанию. 28 октября он покинул театр, сообщили в региональном минкульте.

По словам господина Мохова, данное решение было принято по причине нежелания продолжения дальнейших трудовых отношений. 2 октября этого года он успешно прошел аттестацию, по результатам которой с ним были продлены трудовые отношения на новый срок.

Константин Мохов был руководителем Краснодарского театра кукол с 2004 года. Сегодня в репертуаре театра 25 поставленных им спектаклей. 30 октября, будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Краснодарского краевого театра кукол.

В министерстве культуры Краснодарского края утверждают, что всегда поддерживали инициативы руководства театра и активно взаимодействовали по всем рабочим вопросам. Тем не менее, сами актеры опубликовали петицию, адресованную губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину, где утверждают, что с осени 2018 года в театре назначаются абсурдные проверки, увольняют людей. «В наш театр силой внедрили глубоко непрофессиональных работников, задача которых губить нас изнутри», - говорится в обращении.

По словам работников, в результате давления на театр со стороны краевого минкульта, из учреждения, помимо художественного руководителя, уволились директор театра, главный художник и заместитель директора по связям с общественностью. Авторы петиции требуют от главы региона принять кардинальные меры по отношению к министерству культуры в лице Виктории Лапиной и ее заместителей «в связи с их некомпетентностью и варварским отношением к театру в частности и к искусству в целом».

Дмитрий Михеенко