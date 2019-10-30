Жителя Батайска осудили за ложное сообщение о минировании школы

В Батайске местного жителя осудили за заведомо ложное сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком три года.

Суд установил, что обвиняемый в апреле этого года днем позвонил в лицей № 10 Батайска и сообщил о готовящемся взрыве. В учреждение прибыли оперативники и проверили здание и прилегающую территорию на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ. Опасных предметов спецслужбы не обнаружили.

Дарья Голякова