Незаконную свалку в Рождествено полностью ликвидируют до конца 2019 года

С несанкционированной свалки в селе Рождествено Самарской области, в настоящее время вывезено более 2 тыс. т мусора. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на ведущего специалиста отдела транспортирования регионального оператора Самарской области «ЭкоСтройРесурс» Юрия Люкшина.

«Региональный оператор начал вести работы по ликвидации свалки с апреля 2019 года, когда стала доступна переправа через Волгу <…> работы ведутся еженедельно. До конца 2019 года у нас стоит задача полностью ликвидировать свалку»,– цитируются в сообщении слова Юрия Люкшина.

Свалка в селе Рождествено существует с 1980-х годов. В последние годы ее площадь увеличилась и превысила 25 тыс. куб. м, Свалка образовалась из-за отсутствия вблизи мусорного полигона и удаленности села. В связи с этим местные жители стали выбрасывать в старый карьер отходы, включая строительный и бытовой мусор.

Георгий Портнов