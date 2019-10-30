Алтайский сенатор предложил привлекать зэков к сортировке мусора

Член Совета федерации от Алтайского края Сергей Белоусов предложил включить учреждения службы исполнения наказаний в работу по переработке мусора. «Недостаточная вовлеченность осужденных в активную трудовую деятельность становится основной причиной того, что лица в местах лишения свободы попросту теряют свои трудовые и профессиональные навыки и после освобождения не могут вернуться к привычной жизни в обществе»,— цитирует сенатора пресс-служба краевого заксобрания.

По оценкам господина Белоусова, действующие исправительные учреждения обладают запасом производственных мощностей и площадей, а также ресурсом рабочей силы, которые пока используются неэффективно. «Участие осужденных в работе по сортировке и переработке ТКО будет способствовать увеличению количества привлеченных к труду»,— уверен сенатор.

О том, как может измениться служба исполнения наказаний в России, читайте в материале “Ъ-FM” «ФСИН ждет изменений»

Оксана Павлова