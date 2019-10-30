На четырех вокзалах ЮУЖД завершился ремонт

Южно-Уральская железная дорога сообщила о завершении ремонтных работ на четырех вокзалах. В частности, на станции Шумиха завершен ремонт фасада: заменили входные группы, обновили отделку и парапет кровли. В Златоусте проведен ремонт тоннеля вокзала – обновили потолок, провели работы по гидроизоляции. Завершено благоустройство привокзальной территории в Кургане и замене асфальта на тротуарную плитку. В Троицке в привокзальном сквере обновили освещение.

Ведется работа по адаптации объектов пригородной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Тактильные направляющие установили на платформах Вязовая и Шумиха.