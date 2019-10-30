Бизнесмену грозит пять лет колонии за вывоз мусора под Екатеринбург

Прокуратура Березовского (Свердловская область) направила в горсуд уголовное дело в отношении 45-летнего директора ЗАО «УК Гор Свет». Как сообщили в надзорном ведомстве, директор управляющей компании обвиняется в нарушении правил транспортировки, хранения, захоронения и обращения с отходами, повлекшее загрязнение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Санкции статьи предусматривают лишение свободы до пяти лет.

По версии следователей СКР по Свердловской области, он, являясь гендиректором ЗАО «УК Гор Свет» и исполнительным директором ООО «Эко-Логика», с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года размещал на земельных участках в районе поселка Красногвардейского (пригород Екатеринбурга) отходы производства и потребления IV класса опасности. В частности, бытовые несортированные отходы и мусор от сноса и разборки зданий и илы МУП «Водоканал». «Размещение отходов повлекло заражение почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и иными элементами, концентрация которых в почве превысила предельно допустимые значения в 15-20 раз»,— отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Общий ущерб, нанесенный экологии, составил более 169 тыс. руб.

Анастасия Реутова