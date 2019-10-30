В Аше будут судить водителя автопоезда, устроившего массовое ДТП на трассе М-5

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении водителя автопоезда за совершение ДТП, в котором погиб один человек и пострадали еще десять, в том числе сотрудники ГИБДД из Башкирии.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, по версии следствия житель Башкортостана 27 декабря 2018 года, управляя автопоездом в составе седельного тягача и полуприцепа, на 1552 км автодороги М-5 Москва – Челябинск в Ашинском районе допустил занос и выехал на встречную полосу. Там он с четырьмя машинами: «Лада Гранта», Mazda 3, Renault Logan и Kia Cerato. В одной из машин ехали сотрудники ГИБДД из Башкирии. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «Лады» скончался на месте происшествия. В соответствии с апелляционным решением Челябинского областного суда в отношении водителя в качестве меры пресечения избран залог в размере 3 млн руб. В ходе следствия обвиняемый вину не признал, ущерб не возместил.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.