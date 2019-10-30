Медицинский комплекс «Медгард» в Перми откроют через три года

Открытие лечебно-диагностического комплекса «Медгард-Пермь» в бывшем здании Западно-Уральского банка Сбербанка России по ул. Монастырской, 4, запланировано на весну 2022 года. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу «Самарской инновационной компании» («Синко»). После того как будет разработан проект реконструкции, его отправят в Москву, затем предстоит отбор подрядчика. Реконструкция начнется в 2020 году и займет, предположительно, два года.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, в конце прошлого года бывший офис банка приобрела на торгах самарская группа компаний «Синко» Эдуарда Мнацканяна. Сумма сделки составила около 320 млн руб.

Позднее ГК анонсировала открытие в четырехэтажном здании площадью около 10 тыс. кв. м лечебно-диагностического комплекса «Медгард-Пермь» с поликлиникой, КДЛ, отделением инструментальной диагностики, круглосуточным стационаром на 60–100 коек, отделением хирургии и эндохирургии, восстановительной медицины и другими.