Новороссийск в 2019 году получил из бюджета края по госпрограммам 3,43 млрд рублей

В текущем году общий объем средств, поступивший в бюджет Новороссийска из краевой казны, составляет 3,43 млрд руб. По сравнению с 2016 годом поступления выросли на 31,8%. Освоение средств по итогам девяти месяцев этого года составляет 73% (2,48 млрд руб.), сообщил глава города Игорь Дяченко в социальных сетях.

По словам мэра, 15 млн руб. из краевого бюджета были получены в рамках госпрограммы «Управление государственными финансами Краснодарского края» за достижение наилучших результатов по привлечению инвестиций и увлечение налогового потенциала. Данные средства были направлены на отрасль ЖКХ.

Кроме того, в бюджет Новороссийска поступают средства на строительство социальных объектов. Это детский сад в Натухаевской и в 13-м микрорайоне, а также строительство пристройки к школе в станице Раевской, которая будет сдана в 2020 году. Запланировано строительство ВНС на отметке 215 м и реконструкция ВНС на Вербовой балке. Утвержден объем софинансирования краевого бюджета на 2019 год по строительству распределительного газопровода жилого района улицы Осоавиахима от улицы Владивостокской до улицы Лавандной. К работам уже приступили.

«Дал поручение структурным подразделениям - получателям средств краевого бюджета - обеспечить освоение выделенных средств по государственным программам в полном объеме. За неисполнение будут предусмотрены меры административного воздействия вплоть до применения штрафных санкций», - пишет господин Дяченко.

Василий Хитрых