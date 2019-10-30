На Кубани ожидаются сильный дождь и мокрый снег

В период со среды, с 30 октября, до субботы, 2 ноября, в Краснодарском крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. 30 и 31 октября местами по региону прогнозируются сильные осадки, на дорогах возможен гололед, вероятно налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщили в ГУ МЧС по краю.

Скорость ветра в эти дни усилится до 15-18 метров в секунду. В районе Новороссийска его порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

В среду, 30 октября, днем в большинстве районов Краснодарского края ожидаются осадки, преимущественно в виде сильного дождя. Ветер будет западный, переходящий в северо-западный скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы - 10-15 метров в секунду. Температура воздуха в крае ожидается в пределах +10… +15°.

Василий Хитрых