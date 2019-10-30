Бухгалтер из Ижевска перевела лжесотруднику банка 575 тысяч рублей

62-летняя бухгалтер одной из фирм Ижевска перевела лжесотруднику банка 575 тыс. руб. под предлогом предотвращения незаконной транзакции. Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевшая сообщила правоохранителям, что на ее мобильный позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил о незаконной транзакции с ее счета. Он отметил, что для предотвращения списания средств женщине необходимо перевести деньги со своего счета на счет, указанный им. «Несмотря на профессиональный опыт и осведомленность в совершении денежных операций и переводов, бухгалтер поверила звонившему»,— говорится в сообщении МВД.