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Ижевск. Удмуртия

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В Ижевске задержали обвиняемую в автомошенничестве группировку из Татарстана

Группу лиц из Татарстана, которые занимались мошенничеством с иномарками, задержали в Ижевске. Общий ущерб от их действий превысил 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по республике Татарстан.

По версии следствия, члены группировки покупали автомобили после ДТП через сайты объявлений. Затем они искали аналогичную машину в Ижевске, но в хорошем состоянии, похищали ее и перегоняли в Елабугу. После чего они переставляли на автомобилях двигатели, перебивали номера и продавали в Татарстане под видом новых. Отметим, что установлена причастность обвиняемых в совершении четырех краж машин.

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