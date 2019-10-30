В Ижевске задержали обвиняемую в автомошенничестве группировку из Татарстана

Группу лиц из Татарстана, которые занимались мошенничеством с иномарками, задержали в Ижевске. Общий ущерб от их действий превысил 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по республике Татарстан.

По версии следствия, члены группировки покупали автомобили после ДТП через сайты объявлений. Затем они искали аналогичную машину в Ижевске, но в хорошем состоянии, похищали ее и перегоняли в Елабугу. После чего они переставляли на автомобилях двигатели, перебивали номера и продавали в Татарстане под видом новых. Отметим, что установлена причастность обвиняемых в совершении четырех краж машин.