РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на Вьетнам с требованием вернуть потраченные на создание ТЭС «Лонг-Фу-1» $250 млн, сообщил РБК со ссылкой на два источника. Сумма иска не раскрывается.

Проект создания ТЭС был остановлен из-за санкций США в отношении «Силовых машин». Иск компания подала в Сингапурский международный арбитражный центр. По словам одного из источников, судебная претензия к заказчику строительства ТЭС, госкомпании Petrovietnam, была направлена в августе после того как вьетнамская сторона проигнорировала предложение Минэкономики к переговорам на уровне правительств.

Источник, близкий к «Силовым машинам», отметил, что компания не раз предлагала вьетнамской стороне варианты финансирования продолжения строительства ТЭС российскими банками, а также переуступку контрактов субподрядчиков во избежание их расторжения. Собеседники издания подчеркивают, что переговоры с вьетнамской стороной ведет Минэкономики.

Министерство отказалась от комментариев, Petrovietnam не ответила на запрос РБК.

В апреле “Ъ” стало известно, что «Силовым машинам» не удается урегулировать спор вокруг контракта по строительству ТЭС. Работы де-факто заморожены, стороны не смогли найти решение. «Силовые машины» были готовы расторгнуть контракт, а вьетнамская сторона требовала списать с российской компании $93 млн банковской гарантии.

Подробнее — в материале “Ъ” «К “Силовым машинам” пришел Ханой».