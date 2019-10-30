Оштрафована предпринимательница, запрещавшая рыбакам подходить к озеру Урукуль

В Челябинской области предпринимательницу, закрывшую доступ к озеру Урукуль для рыбаков, оштрафовали на 40 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки установлено, что озеро Урукуль, расположенное в Кунашакском районе, было предоставлено в пользование индивидуальному предпринимателю для рыбоводства. Согласно условиям договора, водоем остается объектом общего пользования. Однако арендаторша с октября 2017 года запрещает заниматься на озере любительским и спортивным рыболовством. Вдоль берега установлены аншлаги, запрещающие заниматься рыбалкой.

Прокурор района возбудил в отношении индивидуального предпринимателя административное дело по 8.12.1 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения мировым судьей Кунашакского района пользователь водного объекта признана виновной и оштрафована на 40 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу.