На Жигулевской ГЭС сообщили об открытии затворов плотины

На Жигулевской ГЭС открыли затворы водосливной плотины для поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметки 52,7 м -53,0 м. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «РусГидро».

По данным официального сайта ПАО «РусГидро», отметка полного наполнения Куйбышевского водохранилища по состоянию на 29 октября составляет 52,99 м. Причиной изменения режима гидроузла является увеличение приточности в водохранилище, которое наблюдается на протяжении последнего месяца.

Это четвертый случай открытия водосливной плотины Жигулевской ГЭС в осенний период. Ранее это происходило в 1990, 2012 и 2017 годах.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы).

Андрей Сазонов