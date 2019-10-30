Зону платной стоянки в Казани расширят на 900 мест

В центре Казани с 1 ноября заработают 900 новых парковочных мест, сообщает пресс-служба мэрии. В течение месяца они будут работать в тестовом режиме, а парковаться на них можно будет бесплатно. Но с 1 декабря их планируют запустить в штатном режиме.

Платные парковки появятся на улицах Абжалилова, Лейтенанта Шмидта, Товарищеская, Зинина, Академическая, Достоевского, Вишневского, Ахтямова, Салиха Сайдашева, Фатыха Карима, Сары Садыковой, Хади Такташ, Гаяза Исхаки, Яхина, Дзержинского, Каюма Насыри и Николая Ершова.

Таким образом общее число платных парковочных мест в Казани составит 4,3 тыс. Они будут размещены на 124 участках городской улично-дорожной сети. Стоимость парковки составляет от 30 до 100 руб. в час. За неоплату парковки водителей штрафуют на 2,5 тыс. руб.

"Ъ-Казань"