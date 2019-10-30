Производители наркотиков получили 44 года тюрьмы на троих в Новосибирске

Новосибирский суд рассмотрел уголовное дело организаторов нарколаборатории, сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, весной 2018 года Илья Кохин и Андрей Кузнецов прилетели из Белоруссии в Новосибирск. В городе-спутнике Бердске они арендовали производственное помещение, где наладили выпуск синтетических наркотиков.

Лаборатория работала больше года — с мая 2018-го по июль 2019 года. Третий обвиняемый Владислав Елисеев, прибыв из Минска, прятал наркотики в тайниках, а информацию об их местонахождении сообщал руководителю преступной группы (дело в отношении него выделено в отдельное производство). «Правоохранители изъяли свыше 122 кг синтетических наркотических средств из оборудованных в лесу тайников, производственного цеха и гаража в Новосибирске»,— сообщил официальный представитель областной прокуратуры Дмитрий Лямкин.

Слушания по уголовному делу проходили в Новосибирском облсуде. Двум обвиняемым он назначил по 16 лет колонии строгого режима, третий фигурант получил 12 лет заключения.

Константин Воронов