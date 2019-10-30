В Екатеринбурге открылся форум высотного строительства 100+ Forum Russia

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский открыл деловую программу международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

«В рамках мероприятия предусмотрены встречи с коллегами из разных городов, обмен мнениями, что станет шансом сделать города лучше. Екатеринбург прошел путь от сугубо промышленного центра страны до города межрегионального значения. Вместе с тем мы несем проблемы, связанные с этим развитием: трансформация городской среды, промышленных предприятий, появление неэффективно используемых загрязненных площадок и реновация промышленных площадок», — сообщил мэр. Он добавил, что для решения проблем необходимо искать компромиссы между комфортом граждан и промышленностью.

VI международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia проходит в «Екатеринбург-Экспо» с 29 октября по 1 ноября. Его главная тема — «Город будущего». Участники обсудят строительство «умных» городов, а также аспекты экологичности и безопасности при проектировании зданий и городов. По словам члена Совета Федерации, заместителя председателя оргкомитета форума Аркадия Чернецкого, мероприятие соберет более 10 тыс. участников (в 2018 году — около 9 тыс. человек). Ожидается, что форум посетят 30 официальных делегаций из российских регионов, на мероприятии выступят 336 спикеров.