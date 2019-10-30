Свердловские власти хотят заработать 3 млрд рублей на продаже птицефабрик «Рефтинскую» опять включили в план приватизации

Доходы бюджета Свердловской области в 2020 году от программы управления государственной собственностью и приватизации госимущества составят 482,2 млн руб. отчисления предприятий госсектора — 189,3 млн. Об этом на заседании правительства области сказал вице-губернатор Сергей Зырянов.

По его словам, регион планирует также получить 3 млрд рубл. от продажи 100% акций птицефабрики «Рефтинская», а также продажи 100% акций птицефабрики «Свердловская», которая присоединится к «Первоуральской».

«Рефтинскую» власти вносят в план приватизации не в первый раз. В этом году ее планировали продать за 1,5 млрд руб. Ранее птицефабрику хотели выставить на продажу за 700 млн руб., но тогда областные депутаты указали, что цена занижена.

Подробнее о продаже «Рефтинской», читайте в материале «Кур отпускают в свободный полет»

Анастасия Реутова