Туроператоры запустили оба рейса из Перми в Дубай

27 октября из Перми открылись оба чартерных рейса по маршруту Пермь — Дубай (ОАЭ), сообщили "Ъ-Прикамье" в аэропорту Пермь. Полеты выполняются авиакомпаниями Azur Air и Royal Flicht, туроператорами чартерных программ являются Azur Air и Coral Travel соответственно. Как рассказали в аэропорту, оба обратных рейса вылетели в ОАЭ со 100%-ной загрузкой. В прошлом сезоне это направление было наиболее проблемным у туроператоров: чартеры регулярно переносились, а программа полетов сокращались.