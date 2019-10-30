30 октября, среда
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

Центр управления сетями г. Уфы посетили уфимские школьники

Начальник ЦУС ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Винер Сафин (слева) на макете пилотного микрорайона проекта Smart grid в мкр. Зеленая роща объясняет школьникам принципы работы «умных» сетей

Начальник ЦУС ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Винер Сафин (слева) на макете пилотного микрорайона проекта Smart grid в мкр. Зеленая роща объясняет школьникам принципы работы «умных» сетей

На проходившем с 22 по 24 октября Российском энергофоруме, где АО «БЭСК» традиционно является генеральным спонсором, председатель Правления – генеральный директор компании Дмитрий Шароватов принял участие в проведении Молодежного дня «Инженер будущего для эффективной энергетики». Это мероприятие, прежде всего, предназначалось для студентов энергетических направлений вузов и ссузов. Но, как оказалось постфактум, оно оказалось интересным и для старшеклассников и педагогов уфимских школ, а также для работников служб занятости населения, занимающихся профориентационной работой. По окончании энергофорума в АО «БЭСК» обратились представители филиала ГКУ «Центр занятости населения г. Уфы» по Октябрьскому району и руководство лицея №155 г. Уфы с просьбой провести экскурсию в ЦУС - Центр управления сетями Уфимских городских электрических сетей ООО «Башкирэнерго».


Лицей №155 был зарегистрирован относительно недавно – в 2002 году, но уже создал себе имя – его выпускники из года в год поступают в ведущие вузы Уфы и других городов преимущественно на технические специальности.

29 октября АО «БЭСК» организовало экскурсию для девятиклассников лицея в ЦУС. Здесь их познакомили с проектом башкирских сетевиков по модернизации электросетевого комплекса г. Уфы с применением элементов Smart grid («умные сети»), принципом работы новейшего оборудования ЦУСа, а также образцами ячеек для трансформаторных пунктов, сборка которых происходит на базе дочернего предприятия Башкирской электросетевой компании - ООО «БЭСК Инжиниринг». Экскурсию для школьников провел начальник ЦУСа Винер Сафин.

Посещение энергообъектов группы компаний АО «БЭСК» старшеклассниками лицеев и гимназий является частью профориентационной работы, которую АО «БЭСК» проводит на постоянной основе в рамках развития корпоративной социальной ответственности. В текущем году экскурсия в ЦУС также была организована для десятиклассников из гимназии №39, специализирующихся по физико-математическому направлению.

Печать

Все материалы

Башкирская электросетевая компания

Центр управления сетями г. Уфы посетили уфимские школьники

В Уфе завершился XIХ Российский энергетический форум

АО «БЭСК» приняло участие в ярмарке вакансий УГНТУ

Экспозиция АО «БЭСК» признана победителем международной выставки «Энергетика Урала»

Гости РЭФ-2019 посетили Центр управления сетями г. Уфы

АО «БЭСК» и Уфимский государственный авиационный технический университет подписали соглашение о сотрудничестве

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя