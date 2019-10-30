Центр управления сетями г. Уфы посетили уфимские школьники

Начальник ЦУС ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Винер Сафин (слева) на макете пилотного микрорайона проекта Smart grid в мкр. Зеленая роща объясняет школьникам принципы работы «умных» сетей

На проходившем с 22 по 24 октября Российском энергофоруме, где АО «БЭСК» традиционно является генеральным спонсором, председатель Правления – генеральный директор компании Дмитрий Шароватов принял участие в проведении Молодежного дня «Инженер будущего для эффективной энергетики». Это мероприятие, прежде всего, предназначалось для студентов энергетических направлений вузов и ссузов. Но, как оказалось постфактум, оно оказалось интересным и для старшеклассников и педагогов уфимских школ, а также для работников служб занятости населения, занимающихся профориентационной работой. По окончании энергофорума в АО «БЭСК» обратились представители филиала ГКУ «Центр занятости населения г. Уфы» по Октябрьскому району и руководство лицея №155 г. Уфы с просьбой провести экскурсию в ЦУС - Центр управления сетями Уфимских городских электрических сетей ООО «Башкирэнерго».

Лицей №155 был зарегистрирован относительно недавно – в 2002 году, но уже создал себе имя – его выпускники из года в год поступают в ведущие вузы Уфы и других городов преимущественно на технические специальности.

29 октября АО «БЭСК» организовало экскурсию для девятиклассников лицея в ЦУС. Здесь их познакомили с проектом башкирских сетевиков по модернизации электросетевого комплекса г. Уфы с применением элементов Smart grid («умные сети»), принципом работы новейшего оборудования ЦУСа, а также образцами ячеек для трансформаторных пунктов, сборка которых происходит на базе дочернего предприятия Башкирской электросетевой компании - ООО «БЭСК Инжиниринг». Экскурсию для школьников провел начальник ЦУСа Винер Сафин.

Посещение энергообъектов группы компаний АО «БЭСК» старшеклассниками лицеев и гимназий является частью профориентационной работы, которую АО «БЭСК» проводит на постоянной основе в рамках развития корпоративной социальной ответственности. В текущем году экскурсия в ЦУС также была организована для десятиклассников из гимназии №39, специализирующихся по физико-математическому направлению.