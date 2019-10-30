«Уралкалий» ожидает эффекта от сокращения производства калия к концу года

Эффект от сокращения производства основными игроками калийного рынка будет заметен с декабря-января, считает глава «Уралкалий-Трейдинг» Александр Терлецкий. «Процесс инерционный, реакция рынка обычно становится заметной через 3-4 месяца, когда происходит фактическое сокращение остатков по всей цепочке дистрибуции. Я думаю, что эффект будет понятен только с декабря-начала января. Это тот самый период, когда будут первые результаты с рынка Юго-Восточной Азии, который сейчас наконец-то оживает, и из Бразилии», - сказал он в беседе с «Интерфаксом».

Комментируя контракт с Индией, он отметил, что при существующем балансе рынка «небольшое снижение (цены - ИФ) способно простимулировать спрос, особенно в тех регионах, которые зависят от субсидий».

«При этом мы не видели предпосылок для дальнейшего изменения цены (...) после решений по корректировке производственных программ, принятых большинством мировых производителей», - подчеркнул Терлецкий.

Он отметил, что время для переговоров по новому контракту с крупнейшим потребителем, Китаем, уже подошло, несмотря на по-прежнему довольно высокий уровень запасов в стране. «В Китае запасы превышают традиционный уровень примерно на 1,3 -1,5 млн тонн. Это в принципе некритично, так как Китай потребляет более 1 млн тонн в месяц, а сейчас, в высокий сезон, спрос доходит до 2 млн тонн. Поэтому существующие сейчас избыточные запасы - это, по сути, несколько недель производства. Поэтому мы считаем, что время для переговоров хотя и не самое оптимальное, но первые встречи проводить можно», - сказал Терлецкий.

В пятницу «Уралкалий» заключил с индийской IPL контракт на поставку хлоркалия с октября 2019 года по 31 марта 2020 года. Источник на рынке рассказал «Интерфаксу», что контракт подписан по $280/т - со снижением на $10/т к прошлогоднему. Вслед за «Уралкалием» о контракте с Индией объявил и его прежний партнер – «Беларуськалий», подтвердив цену в $280/т. Цена индийского контракта соответствует текущему уровню спотовых цен на рынках Юго-Восточной Азии - $270-290/т.

Во втором полугодии этого года крупные производители хлоркалия – «Уралкалий», «Беларуськалий», Nutrien, K+S и Mosaic - объявили о корректировке производственных планов на фоне ухудшения мирового спроса и отсутствия долгосрочных контрактов с Китаем и Индией. Совместно они могут снять с рынка более 3 млн тонн калия до конца года, чтобы поддержать цены. В частности, «Уралкалий» заявил о возможном сокращении выпуска хлоркалия во II полугодии на 350-500 тыс. тонн. Насколько снижено производство к настоящему времени, в компании не прокомментировали.