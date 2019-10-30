ЕСПЧ присудил «Новой газете» более 2 тысяч евро после иска омского экс-губернатора

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию «Новой газете» и ее журналисту Георгию Бородянскому из-за судебных тяжб с экс-губернатором Омской области Леонидом Полежаевым. Они получат от государства почти €2,2 тыс. в качестве компенсации за нарушение Европейской конвенции по правам человека.

Дело касалось статьи Георгия Бородянского «Папа омский или колокол в маске», вышедшей 8 августа 2005 года. В ней журналист раскритиковал деятельность Леонида Полежаева, который возглавлял Омскую область в 1990–2012 годах. В 2007 году господин Полежаев подал к «Новой газете» иск о клевете. Куйбышевский райсуд Омской области присудил выплатить истцу 150 тыс. руб. В 2008 году Омский облсуд снизил сумму до 50 тыс. руб.

«Новая газета» и Георгий Бородянский обратились в ЕСПЧ, который установил, что российские суды не придерживались принципов статьи 10 Европейской конвенции по правам человека о праве на свободу выражения мнения. Он обязал государство выплатить заявителям €1160 компенсации материального ущерба и €1000 компенсации нематериального ущерба.

О праве на выражение мнения — в материале “Ъ” «Совет Европы призвал гарантировать свободу слова в СМИ»

Юлия Сасевич