В Перми обсудили проблемы муниципального ЖКХ

«Сегодня вся страна реализует в соответствии с указом президента национальные проекты, которые ставят перед муниципальными и краевыми властями новые задачи. Основная часть повестки форума предусматривает анализ реализации нацпроектов в нашем городе и регионе. В этом году темы форума звучат особенно актуально и в связи с приоритетами, обозначенными губернатором Пермского края в докладе о проекте бюджета-2020–2023. На следующую трехлетку развитие инфраструктуры ЖКХ обозначено как один из приоритетов. В бюджете заложен ресурс на софинансирование – для краевого правительства поддержка муниципалитетов остается одним из ключевых направлений бюджетной политики. Отмечу, что благодаря финансированию и активному взаимодействию властей поставленные задачи выполняются в очень быстром темпе. Наш колоссальный опыт позволяет двигаться в правильном направлении!» – подчеркнул Юрий Уткин.

На форуме было подписано соглашение между региональным отделением «Единой России» и НП «ЖКХ Контроль», предусматривающее совместный контроль в сфере жилищно-коммунального законодательства. По словам зампредседателя Общественного совета Министерства строительства и ЖКХ РФ, исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, соглашение позволит улучшить состояние отрасли. «Каждый регион имеет свои отличительные особенности. Пермский край – это уникальная площадка, где контроль осуществляют не только общественные организации, но и жители, создано множество интересных и необычных проектов в сфере коммунального хозяйства», – заявила госпожа Разворотнева.