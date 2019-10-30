После вмешательства прокуратуры марксовской больнице выделили средства на приобретение оборудования

После вмешательства прокуратуры Саратовской области Марксовская районная больница заключила государственные контракты на сумму 2,1 млн руб. на приобретение медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурорская проверка показала, что больница оказывает медпомощь в отсутствие необходимого оборудования. В частности, хирургическое отделение не оснащено системами палатной сигнализации, разводкой медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума, операционная не снабжена дефибриллятором, термоматрасом для операционного стола, операционными лупами с налобным осветителем, отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии не оборудовано электрокардиостимуляторами, мониторами нейро-мышечной передачи и глубины анестезии, что привело к смерти пациентки.

Учреждение здравоохранения неоднократно привлекалось к административной ответственности, главный врач направлял письма в адрес учредителя - министерства здравоохранения области - с просьбой рассмотреть на заседании комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования вопрос об увеличении расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности с представлением списка необходимого оборудования.

Министру здравоохранения было внесено представление, однако необходимых мер он не принял. Отказывая в удовлетворении требований прокуратуры, министерство выражало мнение, что имеющегося оборудования в больнице достаточно для оказания помощи жителям Марксовского района.

После этого в адрес председателя правительства области было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Марина Ковалева