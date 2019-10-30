В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

МВД России внесло в черный список болельщиков 538 человек, среди них 11 женщин, сообщает ТАСС. В основном запрет наложен до 2020 года.

«В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения, находится 538 человек»,— сказал собеседник агентства.

Напомним, Министерство внутренних дел России впервые опубликовало черный список болельщиков в 2016 году. Тогда в нем было 50 человек. В 2017 году в этом списке находились около 400 человек. Список лиц, которым запрещено посещение официальных спортивных соревнований в дни их проведения появился после того, как Россия подписала новую конвенцию Совета Европы по безопасности футбольных матчей. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий обязательную продажу билетов и вход на стадионы по паспорту и предусматривающий публикацию на сайте МВД списков болельщиков, которым запрещено посещать соревнования.

Подробнее о конвенции читайте в материале “Ъ”.