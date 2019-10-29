Kia показала тизер нового поколения седана Optima

Kia Optima. Фото: Kia

Kia Optima. Фото: Kia

Kia Optima. Фото: Kia

Судя по дизайнерским скетчам, Kia K5 (так называется Kia Optima на рынке Южной Кореи) получит полностью новый экстерьер. В салоне появятся цифровая панель приборов и поворотный селектор автоматической коробки передач вместо традиционного рычага. Никаких данных о технических характеристиках новинки пока нет.

Сроки появления новой Kia Optima не названы. Напомним, текущее поколение седана выпускается с 2015 года — на российском рынке модель стоит от 1,3 млн руб.