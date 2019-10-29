30 октября, среда
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Kia показала тизер нового поколения седана Optima

Компания Kia показала тизер нового поколения седана Optima, который появится в ближайшее время.

Судя по дизайнерским скетчам, Kia K5 (так называется Kia Optima на рынке Южной Кореи) получит полностью новый экстерьер. В салоне появятся цифровая панель приборов и поворотный селектор автоматической коробки передач вместо традиционного рычага. Никаких данных о технических характеристиках новинки пока нет.

Сроки появления новой Kia Optima не названы. Напомним, текущее поколение седана выпускается с 2015 года — на российском рынке модель стоит от 1,3 млн руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя