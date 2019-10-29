30 октября, среда
Компания Kia показала тизер нового поколения седана Optima, который появится в ближайшее время.
Kia Optima. Фото: Kia
Kia Optima. Фото: Kia
Kia Optima. Фото: Kia
Судя по дизайнерским скетчам, Kia K5 (так называется Kia Optima на рынке Южной Кореи) получит полностью новый экстерьер. В салоне появятся цифровая панель приборов и поворотный селектор автоматической коробки передач вместо традиционного рычага. Никаких данных о технических характеристиках новинки пока нет.
Сроки появления новой Kia Optima не названы. Напомним, текущее поколение седана выпускается с 2015 года — на российском рынке модель стоит от 1,3 млн руб.