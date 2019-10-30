Суд прекратил банкротство реставратора ретроавтомобилей Александра Высокинского

Арбитражный суд Свердловской области прекратил банкротство известного екатеринбургского автомобильного реставратора Михаила Яревского. Инициатором завершения процедуры выступил сам должник, который выплатил оставшуюся задолженность кредиторам по включенным в реестр требованиям.

Напомним, суд возбудил процедуру банкротства Михаила Яревского в мае 2016 года. Реставратору выставили финансовые претензии на общую сумму более 19 млн руб. За год до этого в отношении господина Яревского было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Заявителем выступил Александр Высокинский, занимавший тогда пост замглавы администрации Екатеринбурга по экономике. Как отмечал тогда пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, речь шла о «хищении денежных средств путем обмана» при реставрации автомобилей чиновника. Сам Михаил Яревский тогда заявил, что он выполнял заказы высокопоставленного чиновника, известного своим увлечением старинными автомобилями, с 2008 года.

В 2011 году Александр Высокинский заказал господину Яревскому восстановление трех раритетных машин: ЗИС-101 и двух ГАЗ-13 «Чайка» (одну должны были переделать в кабриолет). Общая сумма контракта должна была составить 11,3 млн руб. Через 1,5 года после начала проекта Александр Высокинский предъявил претензии к качеству выполненных работ, а также обвинил реставратора в мошенничестве с комплектующими машин. Он потребовал вернуть ему технику. При этом стороны разошлись в оценке затрат на восстановление. По подсчетам Александра Высокинского, он на тот момент передал Михаилу Яревскому порядка 9 млн руб., последний утверждал, что получил на 2 млн руб. меньше. Дело находилось в производстве сотрудников ОВД Сысерти и дошло до суда. Однако в январе 2016 года адвокат реставратора Дмитрий Загайнов сообщил, что разбирательство прекращено за примирением сторон.

По словам адвоката, партнера международного центра защиты прав Globallaw Антона Мамаева, в соответствии со ст. 57 закона о банкротстве суд прекращает процедуру банкротства гражданина в случае, если должник добровольно удовлетворил требования всех кредиторов, включенных в реестр. «В данном деле финансовый управляющий успешно оспорил ряд сделок должника. Так, был признан недействительным отказ от вступления Яревского в наследство за несколько месяцев до возбуждения процедуры банкротства. Также была признана незаконной сделка по продаже Яревским в 2011 году легкового купе Maserati GT своей будущей жене Дарье Ташиной (в 2019 году суд возбудил в отношении нее дело о банкротстве, которое также прекращено). Судя по всему, кредиторы загнали должника в угол, и он сделал выбор в пользу добровольного погашения их требований», — считает адвокат.

По словам Антона Мамаева, с 2015 года накопилась судебная практика, когда суд в рамках процедуры не освобождает банкротов от долгов перед кредиторами в случае, если должники злоупотребляли своими правами. «Просто так освободиться от долгов с помощью вывода на родственников и знакомых ценного имущества и прохождение через процедуру личного банкротства уже не получится», — отмечает юрист.

Алексей Охлопков

Алексей Охлопков