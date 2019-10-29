В России отзывают Lamborghini Aventador из-за проблем с двигателем

Компания Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся купе и родстеров, проданных с 2017 года по 2019 год. На данных автомобилях при отпускании педали газа при работе двигателя на холостом ходу мотор может заглохнуть.

На подпадающих под отзыв машинах официальные дилеры Lamborghini обновят программное обеспечение электронного блока управления двигателем. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.