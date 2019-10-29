Hyundai превратил Veloster N в шоу-кар Performance Concept

Hyundai Veloster N Performance Concept. Фото: Hyundai

Hyundai Veloster N Performance Concept. Фото: Hyundai

Hyundai Veloster N Performance Concept. Фото: Hyundai

Автомобиль получил новый аэродинамический обвес фирмы KWA и 19-дюймовые колесные диски OZ с покрышками Pirelli P-Zero Corsa. Технические доработки включают в себя спортивную подвеску на компонентах Extreme Racing и H&R, стабилизаторы поперечной устойчивости Daewon Steel, усиленные тормоза Alcon, выхлопную систему Capristo и ряд других деталей.

В салоне появились фирменные накладки на пороги, расширенная обивка элементов интерьера алькантарой, алюминиевый набалдашник рычага коробки передач, карбоновые спортивные сиденья Sabelt, новые коврики, красная кнопка запуска двигателя и спортивные ремни безопасности.

Публичный дебют Hyundai Veloster N Performance Concept состоится на шоу SEMA в Лас-Вегасе. Напомним, премьера Hyundai Veloster N прошла в январе 2018 года на автосалоне в Детройте, а в 2019 году дебютировал 350-сильный гоночный Hyundai Veloster N TCR.