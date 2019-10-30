«Росгосстрах» застраховал сельхозкультуры в Тамбовской области на 1,2 млрд рублей

Тамбовский филиал «Росгосстраха» в 2019 году заключил 32 договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с господдержкой с общей суммой ответственности 1,2 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в самом филиале. Урожай застрахован от неблагоприятных погодных условий.

По словам директора тамбовского филиала «Росгосстраха» Александра Бударина, в нынешнем году интерес к агрострахованию в регионе проявляли не только агрохолдинги, но и фермерские хозяйства. Этому способствовало совершенствование законодательной базы, стимулировавшее более активное страхование с господдержкой. Напомним, совокупные сборы «Росгосстраха» за первую половину 2019 года в сегменте агрострахования составили 239,7 млн руб. - в 2,4 раза больше, чем за первую половину 2018 года.

Всего в Тамбовской области, по данным Национального союза агростраховщиков, страхованием охвачено 187 тыс. га сельхозкультур (шестое место в РФ) и 318 тыс. условных голов сельхозживотных (третье место в РФ).

Олег Мухин