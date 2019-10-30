Маркетинг «на вынос»

«Человек второй половины жизни»,— так себя в шутку называет Анастасия Парахина. До 30 лет она, как и многие, трудилась наемным работником, а после совершила свой прыжок в предпринимательство и занимается маркетингом. Анастасия поделилась своими первыми шагами в бизнесе и рассказала, для чего компаниям нужны маркетинговые исследования и почему здесь важен взгляд со стороны.

— Анастасия, как вы пришли в бизнес?

— Как и все самое лучшее в моей жизни, это произошло почти случайно, после участия в республиканском проекте «Автобус стартапов» и городском акселераторе молодежных проектов. Правда, сфера деятельности изначально была выбрана совсем другая, социальная. Даже хотела подавать документы на субсидию, но по личным обстоятельствам не успела, а без инвестиций тот бизнес было не поднять.

И я решила попробовать фриланс. Прошла обучение по настройке таргетированной рекламы и администрированию сообществ. Появились первые довольные клиенты. Но я — максималист, мне всегда мало и недостаточно хорошо. И я начала осваивать новое направление — маркетинговые исследования. Первую стратегию сделала бесплатно, за кейс, местной ассоциации предпринимателей. Потом появился крупный клиент — группа уфимских компаний. Заказчик остался доволен, а я поняла, что мои услуги нужны людям для развития, для увеличения продаж, для поиска инвесторов.

— Маркетинг — довольно широкая сфера. Почему вы сделали упор именно на исследования?

— Проводя мониторинг предложения конкурентов, я поняла, что могу сделать выгодное предложение для предпринимателей. У меня есть опыт работы как с крупными компаниями, так и малым бизнесом. Я не агентство, мне не нужно арендовать офис и нанимать персонал, поэтому моя цена в два раза ниже рыночной. При этом клиент получает непотоковую, индивидуальную работу.

Плюс ко всему рынок маркетинговых исследований растущий и перспективный.

— Для чего нужны маркетинговые исследования? Каких целей и задач они позволяют достичь?

— У маркетинговых исследований очень широкое поле для применения.

Во-первых, это очень хороший инструмент для решения проблем бизнеса, если, например, упали продажи. Исследование поможет выработать правильную тактику выхода из кризиса.

Во-вторых, это неплохой помощник, чтобы оценить текущую ситуацию: хорошая ли узнаваемость у продукта, динамика продаж, довольны ли потребители.

В-третьих, перед выводом на рынок нового продукта, нужно оценить его предстоящую рекламную компанию. Провести анализ рынка и конкурентов, изучить каналы и методы для будущего продвижения. Это делается, чтобы не потерять вложенные в рекламу деньги.

— Во многих организациях сегодня в штате есть собственные маркетологи. Зачем им обращаться за услугами к сторонним специалистам?

— Да, в большинстве компаний есть штатные маркетологи, но их взгляд может быть предвзятым, необъективным, замыленным. Плюс такой специалист зависит от руководства компании, что тоже может внести свои коррективы. Маркетолог со стороны ценен тем, что он даст объективную оценку маркетингу фирмы.

— Каким компаниям это может быть интересно?

— Маркетинговые исследования нужны любому бизнесу вне зависимости от масштабов и направлений. Даже тем, кто только планирует начать заниматься своим делом, исследование поможет «прощупать» рынок, оценить нужность товара или услуги.

Действующему бизнесу маркетинговое исследование просто необходимо, например, чтобы увеличить прибыль, определить стратегию борьбы с конкурентами или выхода на новые рынки. К примеру, исследование потребителей позволяет разделить покупателей на категории и сформировать интересное, индивидуальное для каждой группы предложение, которое скажется на прибыли.

— Поделитесь своими планами.

— Сейчас я участвую в республиканском проекте «Большая игра для малого бизнеса», где зубры башкирского предпринимательства, надеюсь, помогут вывести мой бизнес на новый уровень.

В планах — участие в госзакупках. И здесь я планирую воспользоваться услугами тендерного сопровождения от Центра «Мой бизнес». Кстати, могу порекомендовать его начинающим предпринимателям: в Центре можно получить консультации, пройти обучение и открыть свое дело буквально в формате одного окна.